Els terratrèmols no donen treva a La Palma; s'han registrat 27 nous sismes durant la nit

@EP





Durant les darreres 24 hores, la xarxa de vigilància volcànica ha pogut registrar un total de 27 sismes a l'illa de La Palma a causa de l'activitat volcànica. D'aquests 27, set han tingut una magnitud superior a tres.









La magnitud màxima registrada va ser de 3,3 (mbLg) corresponent al terratrèmol localitzat al sud-oest del municipi de Villa de Mazo a les 04.54 hores. Amb intensitat IV EMS i una profunditat de 35 km, no sent sentit en principi per la població.







Ahir es van localitzar 105 sismes i es va assolir el sostre de magnitud de tota la sèrie sísmica que va començar l'11 de setembre amb un terratrèmol de magnitud 5.0 mbLg que va ser sentit a l'illa de La Palma amb una intensitat IV-V. També va ser sentit a El Hierro, La Gomera i nord de Tenerife.