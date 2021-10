Admès a tràmit el recurs presentat per Vox contra els avals públics per a fiances pel 'procés'

@EP





El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit un recurs de Vox contra la creació d'un fons per avalar les fiances de 5,4 milions d'euros imposades pel Tribunal de Comptes a càrrecs i excàrrecs de la Generalitat per presumpte ús irregular de fons per a les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat.





El responsable jurídic de Vox, Juan Cremades, ha assegurat que es tracta d'"un primer pas que demostra que el partit farà totes les batalles als tribunals perquè es respecti la legalitat" a Catalunya , recull la formació aquest diumenge en un comunicat.





Es tracta d'un Fons Complementari de Riscos amb 10 milions d'euros que, segons paraules del conseller d'Economia, Jaume Giró, té l'objectiu de "protegir tots els servidors públics".





El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha defensat que el partit té la intenció de posar fi a una etapa "nefasta, liderada pel separatisme i les seves corretges de transmissió" . Ha afegit que el partit "no descansarà fins a acabar amb la malversació de fons públics per part de la Generalitat".