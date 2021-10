Els mossos confisquen mig milió de plantes de marihuana durant el 2021 a Catalunya

@EP





Ramon Chacon, cap de la Divisió de Recerca Criminal, ha concedit una entrevista al programa de TV3 Preguntes Freqüents. Els Mossos d'Esquadra han assegurat que Catalunya s'està convertint en una de les zones on es produeix més marihuana de tot el continent europeu.





El lloc preferit per poder cultivar la marihuana és a Arbúcies, Girona, però no és l'únic lloc on s'estan localitzant aquestes plantacions. A tot el territori català hi ha marihuana de totes les modalitats possibles. Hi ha algunes plantacions que són més grans i d'altres que s'amaguen en un pis.





Durant les actuacions policials, els Mossos han pogut desmantellar a Solsona 18.000 plantes de marihuana en una gran extensió, però també han descobert que es produïa marihuana en espais més reduïts com el que ha sortit recentment del pis ocupat a Santa Coloma de Gramenet.





LES DADES





En els 10 mesos que han passat aquest 2021, els Mossos han pogut confiscar mig milió de plantes de marihuana. Unes xifres que suposen doblar el que es va requisar durant l'any 2020. Ramon Chacon ha confirmat que Catalunya està atraient grans organitzacions criminals de tot el món.