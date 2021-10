Emma García esclata contra Kiko Hernández pels atacs a Terelu Campos: "És cruel"

@CP







Emma García s'ha cansat de l'actitud de Kiko Hernández amb Terelu Campos. La col·laboradora ha tornat a 'Sálvame' i ho ha fet per la porta gran. Ha defensat Terelu pels atacs que està llançant Kiko Hernández.





Kiko Hernández no ha dubtat gens ni mica a afirmar que Terelu Campos no pintava res al funeral de Begona (la propietària del bingo Las Vegas). "Begonya no la podia ni veure", ha comentat a 'Sálvame'. Ha estat aleshores quan Terelu Campos ha trencat a plorar i no volgut contestar els atacs llançats per Kiko Hernández.





La que ha decidit que no se'n mantenia al marge ha estat Emma García. "Ha estat fora de lloc el que ha fet, ha estat molt cruel, això no es fa", han estat les paraules de la col·laboradora. Però Emma no ha estat l'única que ha volgut mostrar el suport a Terelu Campos. Pilar Vidal ha comentat que "a mi no m'uneix cap amistat amb Terelu, però he de dir que jo vaig estar al funeral i vaig veure com el marit de Begoña es fonia en una abraçada amb Terelu".





Però Emma García no s'ha volgut quedar aquí i ha volgut mostrar el seu total suport a Terelu Campos amb aquestes boniques paraules: "M'agrada conèixer-te, perquè cada vegada m'agrada més el que estic coneixent".





Poc després i ja més tranquil·la, Terelu Campos ha volgut enviar un missatge a totes les persones del plató que l'han recolzat en els atacs que estava fent Kiko Hernández.