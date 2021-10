Els metges i els pacients deixen en evidència els crítics d'Amancio Ortega per les seves donacions

@EP





No és la primera vegada que la fundació Amancio Ortega dona diners per poder comprar màquines que ajudin a la cura de malalties. I no és la primera vegada que això també genera crítiques a Amancio Ortega. Des de Podem s'ha titllat el líder d'Inditex com un evasor fiscal o que fa campanyes de publicitat amb aquestes accions.





La donació que va fer va ser de 280 milions d'euros per poder comprar màquines de protonteràpia. Això és un tipus de radioteràpia que està basada en feixos de protons i que ataca menys el teixit que realment aquest sa al voltant de la zona del tumor. Per això, és una màquina molt efectiva i que ajuda a tractar, sobretot, nens per estar en etapa de desenvolupament, tal com comenta el president de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), Antonio Gómez Caamaño, que ha parlat amb Lliure Mercat.





Fins fa poc, els pacients que necessitaven rebre aquest tipus de tractaments havien de viatjar a l'estranger per poder rebre'l. Les destinacions eren Itàlia, França i Alemanya. Tot i això, quan aquestes noves màquines s'instal·lin a les comunitats autònomes, els pacients no es veuran obligats a viatjar a altres països per intentar curar la malaltia.





Aquesta donació d'Amancio Ortega té com a beneficiaris principals les persones que necessiten aquests tractaments. Les estimacions indiquen que hi entra un 5% i un 10% necessitaran aquestes màquines.





I aquesta màquina no només és efectiva en els nens, sinó que en tumors resistents també es podran utilitzar, ja que els tractaments tradicionals permeten dosis més baixes del que ho fan aquestes màquines. Gràcies a aquesta protonteràpia, els tumors es podran tractar amb un risc baix d'efectes secundaris.