Investiguen la mort violenta d'una dona a Ripoll

@EP





Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'una dona a Ripoll. Els agents de la Divisió de Recerca Criminal estan intentant descobrir les circumstàncies en què ha mort la dona.





Els fets s'han produït a les 9 del matí. La Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll han rebut un avís que a l'avinguda Ripollès hi havia, presumptament, una dona ferida per arma blanca en un domicili.





Un cop han arribat a la casa, la víctima estava ferida i en arribar els serveis sanitaris han intentat reanimar la dona, però no han pogut salvar la vida i ha acabat morint. De moment, els agents de la Divisió de Recerca Criminal de la Regió Policial de Girona estan al capdavant de la investigació per aclarir les causes de la mort.