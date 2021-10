Casado vol plantejar l'opció d'abaixar els impostos en 10.000 milions d'euros

@EP





Pablo Casado, líder del PP, vol abaixar els impostos en més de 10.000 milions. Així ho ha explicat en una entrevista concedida a El Confidencial i on assegura que presentarà aquesta opció en la tramitació dels pressupostos generals.





La idea de Casado és plantejar un pla de competitivitat econòmica on recull la baixada d'impostos. "Tant la CEOE com l'Institut d'Estudis Econòmics han defensat que es poden baixar fins a 60.000 milions d'euros sense tocar la Sanitat, sense tocar l'Educació, sense tocar les polítiques socials. Simplement perquè s'està malbaratant", han estat les paraules del líder del PP.





Algunes de les opcions que planteja Pablo Casado és rebaixar l'IRPF, que segons explica, suposaria pagar 4.000 milions d'euros menys. Unes xifres que se sumarien a l'eliminació de l'impost de patrimoni (1.400 milions), treure'n l'impost de successions (2.700 milions) i retirar el de transmissions patrimonials (600 milions). En total, uns 10.000 milions d'euros d'estalvi en impostos.





EL CONGRÉS DE MADRID





Pablo Casado també ha tingut temps per parlar sobre la situació de Madrid i les pressions que s'estan donant per part de Díaz Ayuso per convocar el congrés del partit. Ha assegurat que a la gent no li importa res què passa dins del partit i que no han de perdre el temps pensant en ells mateixos.





Això sí, ha deixat clar que quan se celebrin aquestes eleccions es podrà presentar qualsevol i que el candidat que guanyi tindrà tot el suport del partit.