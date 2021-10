Un lladre intenta robar un estanc... I s'emporta una pallissa dels empleats!

@EP





Així ha passat als Estats Units. Un home ha intentat robar en un estanc de la zona del Bronx i no li ha pogut sortir pitjor . El presonal del local ha aturat el robatori i li ha donat una pallissa a l'atracador.





La càmera de seguretat que hi havia a l'estanc ha enregistrat el moment de l'intent d'atracament a l'estanc. L'home, amb una jaqueta i la caputxa posada, va entrar a la botiga i va exigir que li donessin els diners de la caixa, segons han informat el New York Post.





El personal de l'estanc es va quedar aturat. No feien res, no reaccionaven i no li van donar allò que l'atracador estava exigint. Per això, l'home va saltar sobre el taulell amb la intenció d'agafar-lo ell mateix, però dos dels treballadors van començar a donar-li cops de puny fins que el van aconseguir tirar a terra.





Tot i això, l'atracador va aconseguir fugir del local, magolat. De moment, la policia no ha pogut identificar aquest home, però ja han demanat la col·laboració ciutadana per poder-lo aturar.