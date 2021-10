L'OMS demana als líders del G20 que les vacunes també arribin als refugiats

@EP





L'OMS continua amb la seva tasca d'intentar que tothom pugui accedir a la vacuna contra la covid 19 . El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i el director general de l'Organització Internacional per a les Migracions han signat una carta per demanar als líders del G20 que les vacunes també siguin accessibles per als refugiats.





"Escrivim en nom dels milions de persones a tot el món que lluiten per sobreviure a la pandèmia de covid 19 lluny de casa. Alguns s'han vist obligats a fugir de guerres, conflictes, persecucions i violacions de drets humans. Altres són a moviment per escapar de les dificultats socioeconòmiques o les conseqüències del canvi climàtic", han escrit a la carta.







Els líders han volgut recordar que són molts països pobres els que estan acollint els refugiats i que és per això que "necessiten un subministrament fiable i adequat de les vacunes contra la covid. Per ajudar a salvar les vides dels seus ciutadans, migrants, així com dels refugiats i altres persones desplaçades que acullen", han continuat al document.





"Han d'adoptar mesures concretes per eliminar les barreres a la vacunació per a tothom al seu territori, per exemple, la necessitat de documents específics, barreres geogràfiques, el requisit en alguns entorns que els sol·licitants d'atenció mèdica siguin reportats a les autoritats d'immigració, tarifes altes, i combatre la informació errònia que alimenta els dubtes sobre la vacuna", han conclòs a la carta.







La situació a tot el món és complicada. Per cada 100 persones als països desenvolupades s'han injectat 133 dosis de la vacuna, mentre que els països amb menys ingressos, només 4 dosis per cada 100 persones. Per això, per intentar evitar aquesta bretxa i desigualtat han enviat la carta als líders del G20 reunits a Roma.