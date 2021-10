El Barça femení es dona un festí davant la Reial Societat

@EP





El Barça femení és intractable. És igual si és a Europa o a la Lliga Iberdrola. El conjunt blaugrana guanya, goleja i s'ho passa bé fent un molt bon futbol. En aquest darrer partit han golejat la Reial Societat. 8 gols a 1. Prement des del minut 1 fins al 90 i mantenint-se invictes a la Lliga Iberdrola.





Pràcticament no havia començat el matx quan Fridolina Rolfö ha posat el primer gol del partit. Tot i això, la Reial Societat no s'ha volgut rendir ràpidament i al minut 9 ha empatat per mitjà de Franssi. Semblava que el Barça tindria un matí complicat al Johan Cruyff, però res més lluny de la realitat. La maquinària blaugrana ha començat a funcionar i al descans guanyaven per 3 gols a 1.





Primer Oshoala ha posat l'1-2 després d'una gran centrada de Lieke Martens. La nigeriana ha marcat el seu novè gol de la temporada i, posteriorment, en sumaria un altre. Al minut 38, abans d'arribar al descans, Oshoala ha tornat a aprofitar una bona passada dels seus companys . En aquesta ocasió, Putellas ha vist sola la nigeriana que ha resolt de primeres per posar distància al marcador.





La segona part ha seguit el guió de la primera. El Barça dominava i la Reial intentava resistir buscant un gol que les fes en partit. Tot i això, al minut 60 s'ha desfermat una tempesta de joc i gols per part del club blaugrana. Lieke Martens en dues ocasions, Jenifer Bell, Maddi Torre (en pròpia porta) i Claudia Pina han resolt el partit per deixar el 8 a 1 final.





Amb la victòria d'avui, el Barça continua intractable. Ha guanyat tots els seus partits, ha marcat 51 gols ia penes n'ha rebut 2. I una gana que sembla que no té límits. Han deixat la Reial Societat a 6 punts de distància, un matalàs que, en cas de seguir a aquest ritme, aniran augmentant durant les properes jornades.