La cimera del G20 acaba apostant pel multilateralisme, la recuperació i la lluita contra el canvi climàtic

@Borja Puig de la Bellacasa

La cimera del G20 celebrada a Roma ha acabat amb algunes conclusions interessants que han tret els líders de les principals potències.

MULTILATERALISME PELS DESCARREGUTS

Un dels temes més rellevants és l'atenció que reben els més desafavorits. En aquest sentit, els líders del G20 han volgut mostrar el paper fonamental que tindrà el multilateralisme a la recerca de solucions compartides.

Amb aquest acord, els líders del G20 s'han compromès a seguir “fomentant la recuperació sense abolir de manera prematura les mesures de suport. Alhora, preservarem l'estabilitat financera i la sostenibilitat fiscal a llarg termini i salvaguardarem contra els riscos de la caiguda i les repercussions negatives", han volgut destacar al document.

MANTENIR EL SOSTRE MÀXIM DE 1,5 GRAUS PER A L'ESCALFAMENT GLOBAL

Durant el matí de diumenge, han posat el sostre màxim d'1,5 graus per a l'escalfament global. L'acord suposa una victòria, ja que aquestes negociacions ja es van intentar fer, però no van tenir cap sortida, ja que la Xina i l'Índia es van oposar a les mesures.

Aquest nou consens ha arribat en un moment clau. Durant la setmana que ve se celebra a Glasgow el COP26, la Cimera del Clima. Fa uns quants anys que els científics avisen que cal reduir els gasos de la Terra entre un 40% i un 70% fins al 2050 per evitar que l'escalfament global no superi els 2º centígrads.

Segons fonts diplomàtiques, els líders del G20 s'haurien compromès a fer un fons de 100.000 milions de dòlars fins al 2025 per intentar ajudar els països pobres i menys contaminants a adaptar-se contra el canvi climàtic. L'única cosa que no ha acabat de quedar clar és com es finançarà el fons i quant aportarà cada país.





DISTRIBUCIÓ RÀPIDA I EFECTIVA DE LA VACUNA





Els països del G20 també han arribat a un acord per assegurar que les vacunes es produeixen i es distribueixen de la manera més ràpida possible per tot. Segons han explicat al comunicat, es reforçaran les estratègies globals per donar suport a la investigació i el desenvolupament, a més de garantir la seva producció i distribució ràpida.





També han reconegut que és molt important poder reaccionar ràpidament davant d'una nova pandèmia mundial i que donaran suport a la ciència per intentar escurçar el cicle de desenvolupament de les vacunes. Ja, finalment, relacionat amb la pandèmia han assegurat que estan treballant per tornar a reprendre els viatges internacionals de manera segura i ordenada.





ACER, ALUMINI I IMPOSTOS





La Unió Europea i els Estats Units han presentat un acord per treure els aranzels de l'acer i de l'alumini, cosa que els màxims representants han reconegut com una nova era de cooperació transatlàntica.





"Junts, Estats Units i la Unió Europea obren pas a una nova era de cooperació transatlàntica que beneficiarà la nostra gent, tant ara com en els propers anys" , ha volgut destacar Biden durant la seva intervenció.







A més, cal afegir que dissabte a la tarda es va ratificar el suport a l'acord per imposar l'impost mínim de societats en un 15%. L'objectiu és impedir que les grans multinacionals desviïn els beneficis a paradisos fiscals i que s'abordi la naturalesa digital del comerç internacional.