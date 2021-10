Bal critica Sánchez: "són uns pressupostos del deute privat que té amb els separatistes"

@EP



Edmundo Bal, portaveu de Ciutadans al Congrés, ha atacat Sánchez amb els comptes públics del 2022. Creu que aquests es basen en l'interès particular del president del Govern per mantenir-se a la Moncloa. "Són uns Pressupostos del deute privat que té Sánchez amb els separatistes" , ha denunciat Bal en declaracions als mitjans de comunicació.





Per a Bal, els Pressupostos Generals de l'Estat del 2022 es basen en un suport "populista", "nacionalista" i "separatista", per la qual cosa ha defensat l'esmena a la totalitat que ha presentat la seva formació. "Aquests Pressupostos estan als antípodes del que considerem bo per a Espanya", ha remarcat Bal.





Des de Ciutadans han criticat les pujades fiscals incloses als PGE, com ara el tipus mínim de Societats o la reducció de l'aportació màxima als plans de pensions. "No hi ha un sol col·lectiu que no pagarà més impostos a Espanya, amb la qual està caient", ha apuntat.





A més, ha advertit de la desviació d'ingressos i les seves previsions i ha alertat que institucions com el Banc d'Espanya o l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ja aprecien un creixement econòmic més baix del que s'estima en els comptes públics per a aquest any i el proper.





Segons ha denunciat Bal, aquests comptes no es basa en un “pla de país” i no conté el que Espanya necessita per avançar cap al futur.