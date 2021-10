Un home disfressat de Joker fereix 10 persones i incendia un tren a Tòquio

@EP





Almenys 10 persones han resultat ferides després de l'atac d'un home amb un ganivet a un vagó de tren a Tòquio. L'individu també ha calat foc al tren, segons han informat la policia a l'agència oficial de notícies japoneses Kyodo.







L'incendi hauria afectat tres vagons del tren i s'ha produït a prop de l'estació de Kokuryo. La policia ha confirmat que l'home té 24 anys i que estava armat amb un ganivet i que semblava que estava fent gasolina per tot el tren just abans de calar foc . Els testimonis han comentat que l'home anava vestit com el Joker, el personatge de ficció. Vestit de color morat i una camisa verda.





El testimoni ha estat detingut per la policia i segons les informacions no hi ha posat resistència. Gran part dels ferits estan afectats per la inhalació de gasos tòxics, però hi ha un home d'entre 60 i 70 anys que està en estat crític en patir ferides amb el ganivet que portava el detingut.