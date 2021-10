El Sónar 2021 clou la seva edició a Barcelona reivindicant l'art, la ciència i l'educació

@EP





El Festival Sónar de 2021 ha arribat al final. Durant els quatre dies que ha durat el festival, Barcelona ha pogut acollir 14.000 assistents i hi han passat un total de 300 artistes.





El pianista i compositor Marco Mezquida va esgotar les entrades per al concert inaugural del festival que va oferir el dia 27 a l'Auditori de Barcelona, amb l'espectacle 'Piano+AI', ha explicat l'organització a Europa Press.





El festival va tenir una ocupació "bastant alta i molt alta" dijous i divendres, respectivament, i també va esgotar les entrades per dissabte.





ART, CIÈNCIA I EDUCACIÓ



El Sónar ha destacat que aquesta edició ha posat la intel·ligència artificial com a subjecte de debat a l'àmbit musical i ha reivindicat l'art, la ciència i l'educació com a “vies interessants i prometedores per al desenvolupament de nous projectes creatius”.





Ha celebrat que la música i les arts en viu hagin "tornat fortament revaloritzades com a dret i necessitat social i cultural" després de mesos de tancament obligat per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19.





1.900 PERSONES AL DIA AL CCCB



L'epicentre del Sónar s'ha ubicat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que ha tingut un aforament limitat a 1.900 persones per dia i ha proposat concerts, conferències, workshops i projeccions de les 11 fins a les 24 hores.





De dimecres a dissabte, ha proposat 40 propostes i DJ sets a càrrec d'artistes com Koreless, Tirzah, Leon Vynehall, Space Afrika, Object Blue A/V Live, Il Quadro di Troisi, Die Wilde Jagd i DJ Nigga Fox; i talent estatal i local com BFlecha i Rakky Ripper.