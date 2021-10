Li detecten una arrítmia cardíaca al 'Kun' Agüero

@EP





El partit contra l'Alabès va deixar una imatge lletja. El 'Kun' Agüero es va haver de retirar del terreny de joc perquè no podia respirar. Durant diversos minuts va estar estirat a terra i va necessitar atenció mèdica. De fet, la llitera va arribar fins a la seva posició, però finalment el jugador argentí va poder abandonar el partit pel seu propi peu.





L'ariet del Barça va marxar del Camp Nou en ambulància direcció a l'hospital per poder ser examinat amb més deteniment. Els estudis cardiològics que se li van fer van mostrar una arrítmia cardíaca i està pendent que se li facin estudis més profunds per saber com es troba el davanter argentí.





De moment, Agüero està bé, està tranquil, però com és lògic està molt preocupat per la nova situació que li toca afrontar . És cert que va patir una arrítmia quan amb prou feines tenia 12 anys, però és una cosa que ja queda lluny. Per això, els metges seguiran molt pendents del davanter argentí i us faran totes les proves necessàries per determinar l'abast de l'arrítmia.