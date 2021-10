Moren tres persones mentre practicaven surf a rem a Gal·les

@EP







Tres persones han mort mentre practicaven surf a rem a un riu de Gal·les. A més, hi ha una altra persona que es troba en estat crític. El succés s'ha produït al riu Cleddau, a Haverfordwest a Gal·les.





A l'operació de rescat hi han participat més de 20 policies i 30 bombers. La policia de la zona ha estat l'encarregada de confirmar que dues dones i un home han mort, mentre que l'altra dona amb ells està hospitalitzada en estat greu.





Les 4 persones formaven part d'un grup de nou excursionistes que viatjaven per poder practicar surf a rem. Les altres cinc persones han estat rescatades il·leses. A més, un transeünt es va llançar a l'aigua ràpidament per intentar ajudar i també l'han rescatat il·lès.





La zona on estaven practicant surf a rem sol ser protagonista de pluges intenses i hi havia alertes per possibles inundacions.