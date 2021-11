Per què l'Ajuntament de Barcelona té descurat el panteó dels militars de Cuba i Filipines?

@EP





La conservació de la memòria històrica és un dels aspectes importants que té una ciutat. El panteó dels herois de les guerres de Cuba i les Filipines es troba al cementiri de les Corts, a Barcelona. S'hi troben les restes de les més de 700 persones que van perdre la vida en aquestes lluites.





No obstant això, la conservació dels nínxols on descansen les restes dels combatents es troba en un estat pèssim. Això, com és lògic, ha molestat molt els militars i han afirmat que això no es dona a cap altre país del món. La situació de conservació és realment dolenta.





El 1898 va ser el moment en què Espanya va perdre les zones de Cuba i Filipines. Va ser aquest mateix desastre el que va aconseguir inspirar una brillant generació literària, però amb un cost molt gran, tant a nivell polític com econòmic i, sobretot, humà. Durant aquesta conquesta, els vaixells procedents de Cuba i les Filipines llançaven els cossos dels milers de marins i soldats als ports espanyols.





Tot aquest flux de persones que arribaven d'aquelles guerres, ferits i llençats per part dels altres vaixells acabaven a les ciutats on hi havia grans hotels i podien atendre'ls com calia. Per això una de les ciutats on van arribar més soldats era Barcelona. A molts se'ls va poder salvar la vida, però als altres no.





ELS SOLDATS QUE NO SOBREVIUREN ESTAN AL PANTEÓ MILITAR





Molts dels soldats arribaven amb tals ferides que era impossible salvar-los la vida. Gran part tenen les seves restes al cementiri de les Corts, una de les més conegudes de Barcelona. Estan situats al panteó militar que l'Ajuntament de Barcelona es va encarregar de construir a finals del 1897 per poder rendir tribut i enterrar totes aquelles persones que arribaven ferits de la guerra. Per això, les competències de manteniment i conservació són de l'Ajuntament de Barcelona que actualment és a les mans d'Ada Colau.





Les informacions d'Okdiari van revelar que els cementiris militars de Ceuta s'estaven començant a desmantellar. L'exèrcit ha volgut mostrar que el motiu és simplement que s'estan traslladant a Melilla perquè les instal·lacions estan molt millor cuidades. És més, a Ceuta corren perill d'esfondrament i que tots aquests nínxols acabin flotant pel mar.





Però aquesta situació ja ve de lluny i molts dels familiars i els militars adverteixen que s'estan abandonant aquest tipus de cementiris. La realitat és que a Espanya no hi ha un gran nombre de cementiris militars, però és cert que no per això han d'estar menys cuidats i la conservació d'aquesta memòria històrica també és clau.





ELS CEMENTIRIS MILITARS MÉS CONEGUTS





El cementiri militar més famós del món es troba a la ciutat de Washington als Estats Units que té un total de 320.000 morts. Altres com el de Gettysburg a França o el de Fort Rosecrans a San Diego també compten amb importants i grans cementiris militars.