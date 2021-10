Una explosió a Mèxic provoca un mort i 15 ferits

@EP





El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha comunicat per Twitter el total de víctimes mortals i ferits. "Lamentable que hi hagi perdut la vida una persona fins ara, i es trobin ferits quinze més, a causa de l'explosió d'un producte de Pemex en Pobla. Des de les 02:30 d'avui estan mobilitzats 1.396 elements de totes les corporacions de protecció civil" , ha escrit.





Durant la matinada d'aquest diumenge, la presa clandestina per extreure gas liquat a San Pablo Xochimehuacán, a la ciutat de Puebla, a Mèxic, ha provocat l'explosió que ha acabat amb la vida d'una persona.





Entre el total dels 15 ferits, tres estan intubats i cinc estan greus. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a la 1.34 hora de la matinada alertant per un núvol blanc i una forta olor de gas. Com és lògic, els serveis d'emergències van haver d'evacuar els veïns per evitar intoxicacions.





Els veïns de la zona, molt enfadats, han volgut denunciar que ja fa alguns anys que van avisar que entraven 'huaichicoleros' per robar hidrocarburs, però que les autoritats no havien pres cap mesura sobre això.