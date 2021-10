El Zoo de Barcelona torna al seu medi natural diversos exemplars d'espècies autòctones amenaçades

@EP





El Zoo de Barcelona ha reintroduït al seu medi natural en els darrers dies diversos exemplars d'espècies autòctones amenaçades, seguint el nou model de zoo, que busca potenciar la conservació i la recuperació de la fauna mediterrània.





En un comunicat aquest diumenge, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que s'han alliberat diversos exemplars de tortuga leprosa (mauremys leprosa), tritó del Montseny (calotriton arnoldi) i tortuga mediterrània (test hermanii), catalogats com a espècies en perill per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).





La tinent d'alcalde d'Agenda 2030, Laia Bonet, ha dit que la funció del Zoo en el marc del seu nou model s'està demostrant "molt efectiva" en la conservació d'espècies en perill d'extinció, demostrant que no només pot sensibilitzar a la necessitat de preservar la naturalesa, sinó reintroduir espècies als seus hàbitats.





La setmana passada es va fer l'alliberament de 27 exemplars de tortuga leprosa al Delta del Llobregat (Barcelona) i un codi amb què se les ha marcat permetrà fer un seguiment de la seva adaptació a l'espai.





Aquest dimecres també s'han reintroduït a les Garrigues (Lleida) 51 exemplars de tortuga mediterrània nascudes al Zoo de Barcelona el 2020 i se'n farà el seguiment mitjançant gossos ensinistrats.





Com a part del projecte Life Tritó Montseny, aquests dies el Zoo també ha enviat al massís del Montseny (Barcelona) 58 larves més d'aquesta espècie endèmica catalana per continuar augmentant la seva àrea de distribució a l'hàbitat natural.