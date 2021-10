Dos gols d'Ünal donen la primera victòria de la temporada al Getafe contra l'Espanyol

@EP





L'Espanyol s'ha deixat tres punts d'or a casa del Getafe. El conjunt periquito no ha mostrat la seva millor versió i el Getafe ha aprofitat per aconseguir la seva primera victòria de la temporada. Els gols d'Enes Ünal han estat fonamentals per a la consecució dels tres punts.





El partit ha començat amb una ocasió del Getafe. Als 50 segons Ünal ja havia fet la primera aproximació del partit. Poc després Aleñá ha tingut una bona ocasió, però Diego López ha rebutjat la pilota. Eren amos del partit, estaven ben col·locats al terreny de joc i les ocasions estaven arribant, però el gol es resistia.





Curiosament, quan l'Espanyol es començava a trobar al partit, una genialitat d' Ünal va obrir el marcador. Va controlar amb el pit i de remat acrobàtic va superar Diego López. Però poc li duraria l'alegria al Getafe. Set minuts després i després d'una pilota parada, Sergi Gómez va aprofitar el rebuig dins de l'àrea per posar l'1 a 1 amb què es va arribar al descans.





La segona part va començar diferent. La variació tàctica de Vicente Moreno va tenir efecte i va aconseguir tenir el Getafe tancat, però novament Ünal va trencar l'empat. Una assistència d'Aleñá i Ünal que tornava a matar l'Espanyol amb el segon i definitiu gol del partit. L'Espanyol va voler créixer, però aquesta vegada el Getafe sí que va defensar bé i es va emportar la seva primera victòria de la temporada.