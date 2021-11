El Consell per la República "de JxCat" elegeix representants amb una participació ínfima del 25,7%

@EP





Els registrats al Consell per la República han escollit aquest cap de setmana els membres de l'Assemblea de Representants, entre els quals han resultat elegits l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Laura Borràs; i els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, ara eurodiputats.





En un acte aquest diumenge a la nit a Barcelona, el cantautor i membre del govern del Consell per la República, Lluís Llach, ha anunciat els noms que ocuparan els 121 escons –81 per a les candidatures de ciutadans i 40 restants per a càrrecs electes públics–, que tindran un mandat de dos anys.





Han votat als comicis 22.584 persones d'un cens de 87.883, la qual cosa representa una participació de tan sols un 25,7%. Dels escollits, el 70% (85) són dones i el 30% (36), homes. Un cop constituïda, l'Assemblea de Representants escollirà la seva presidència i, després, la presidència del Consell per la República, com si fos un sistema parlamentari.













Puigdemont, que ha clos l'acte electoral per videoconferència, ha defensat el sistema que ha permès votar telemàticament i l'ha suggerit com a "proposta innovadora, democràtica, per organitzar la Catalunya del futur i unes eleccions". A més, ha reivindicat el Consell per la República com a "avantguarda del procés d'independència" i "marmessor de l'octubre del 2017, del referèndum i de la declaració d'independència".





Eun missatge de Twitter recollit per Catalunyapress, l'eurodiputat de JxCat ha assegurat que les eleccions han estat una "fita superada amb bona nota".

ELS RESULTATS









L'expresident de la Generalitat és el càrrec electe que ha obtingut més vots, 21.086 (93%), seguit de Ponsatí, amb 20.626; Comín, amb 19.461; Puig, amb 17.997, i Borràs, amb 17.083. També han estat escollits la diputada de JxCat al Congrés, Pilar Calvo, la portaveu de Demòcrates de Catalunya, Assumpció Laïlla, i diversos càrrecs de JxCat.





Això no vol dir, però, que no hi hagi cap candidat de formacions com ERC al procés, ja que hi ha hagut regidors republicans que seran a l'Assemblea d'Electes. També en formarà part Àngels Martínez Castells, que va ser diputada de l'extinta Catalunya Sí que es Pot.





D'ON VE EL CONSELL PER LA REPÚBLICA?





El Consell per la República, aposta clara de JxCat, va néixer després de la fugida de part del Govern de Puigdemont a "l'exili", encara que ERC i la CUP se n'han anat desvinculant. Tant ha estat així que el seu funcionament i hipotètica reforma van esdevenir un escull entre JxCat i els republicans per a la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. N'és una prova que el partit de l'expresident s'hagi bolcat en el procés amb figures destacades: el mateix Puigdemont, Borràs, Ponsatí, Puig i Comín. També, entre els representants que no ostenten un càrrec electe, hi havia simpatitzants coneguts de JxCat.





Actualment, el Consell per la República té 100.000 inscrits, però només han pogut participar en el procés els inscrits abans del 18 de setembre, per la qual cosa el cens ha resultat ser notablement inferior.





Els electors han votat telemàticament en dues urnes: una per a qualsevol ciutadà inscrit al Consell, segons la circumscripció, i l'altra exclusivament per als càrrecs electes. Segons l'entitat, un sistema de validació d'identitat i un equip de síndics han treballat per evitar irregularitats com un doble vot.