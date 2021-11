Mor un home de 50 anys després d'una col·lisió frontal a La Vall d'en Bas

@EP





El conductor d'un turisme -un home de 50 anys i veí d' Olot (Girona)- ha mort aquest dilluns al matí després de xocar frontalment amb un altre vehicle a la via C-153 , a l'alçada de la Vall d'en Bas (Girona), per causes que encara s'estan investigant.





El copilot del turisme ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona , i el conductor del segon vehicle implicat, ferit menys greu, ha estat evacuat en ambulància al mateix centre hospitalari, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct) en un comunicat.





Amb aquesta víctima mortal, són 115 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya el 2021.