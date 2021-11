Mor un motorista la nit de Tots Sants en un camí paral·lel a l’AP-7 a Ulldecona

@EP





Un motorista ha mort aquest diumenge en un accident en un camí paral·lel a l’AP-7, al punt quilomètric 340, a l’altura d’Ulldecona (Tarragona). El conductor, M.A.Q de 38 anys i veí d’Ulldecona, va perdre la vida per una sortida de via de la motocicleta. Les causes de l’accident encara s’estan investigant.





Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.01h d’aquest diumenge i van activar les patrulles de Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, ja són 114 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.





En aquest context, el Servei Català de Trànsit ha recordat que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit cada dia de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit.