Un camió de 40 tones se surt de la via i cau a la cuneta de la Ronda Litoral

@EP





Un camió articulat de 40 tones ha sortit de la via aquest dilluns i ha caigut a la cuneta lateral de la Ronda Litoral de Barcelona.





Els fets han passat aquest dilluns al matí a l'altura de la Zona Franca, ha informat la Guàrdia Urbana en un tuit recollit per Catalunyapress. El conductor ha estat rescatat del vehicle per agents de la Guàrdia Urbana i no s'han lamentat “lesions importants”.