Es dupliquen els delictes d'odi a Barcelona en deu anys i els LGTBIfòbics són els més registrats

@EP







Els delictes d'odi i discriminació s'han duplicat a Barcelona en deu anys, segons dades dels Mossos d'Esquadra publicats aquest dijous: el 2010 se'n van registrar 129, mentre que el 2020 van ser 261, fet que implica un augment del 102,3%. Tot i això, la xifra del 2020, un any marcat pels confinaments derivats de la pandèmia, era inferior -un 28,5%- a les dels dos anys anteriors.





El 2018, els delictes d'odi i discriminació a la capital catalana van arribar fins als 366, i el 2019 van ser 365; una pujada d' un 183% respecte al 2010.





Els delictes d'odi són infraccions penals on se selecciona la víctima, el lloc o l'objecte de la infracció per la seva pertinença -real o suposada- a un grup per raó de raça, origen nacional o ètnic, l'idioma, la religió, la minusvalidesa física mental, l'orientació sexual o altres factors similars.





@EP





EL 36% DELS DELICTES SÓN HOMÒFOBS



El 2020 hi va haver un total de 392 casos de delictes d'odi a tot Catalunya, dels quals 141, que representen un 36% del total, van ser per motius LGTBIfòbics. La xifra més alta següent és la dels delictes per motius ètnics, d'origen nacional i/o racial, amb 131 casos (33,4%), seguida dels d'orientació política, amb 89 casos (22,7%).





La resta van ser per motius religiosos (12 casos; el 3%), sexistes (9 casos; 2,2%), per discapacitat física i/o sensorial (4 casos; 1%), cap a persones desafavorides o en situació de pobresa ( 2 casos (0,5%), discapacitat psíquica (2 casos; 0,5%) i, finalment, un cas antisemita (0,25%).