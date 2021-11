Iberdrola anuncia que duplicarà la capacitat d'energia renovable de cara al 2025

President d'Iberdrola, Ignacio Galán @/Iberdrola





Iberdrola ha informat en un comunicat aquest dilluns que "tindrà un paper protagonista" a la COP 26, que se celebrarà fins al 12 de novembre a la localitat escocesa de Glasgow, en sintonia amb els nous reptes que assumeix la companyia per al seu futur: redoblar els seus objectius en matèria de renovables per continuar sent líder en la producció d'energies netes.







En aquest sentit, Iberdrola elevarà les seves inversions fins al 2025 per assolir els 75.000 milions d'euros , amb la vista posada a duplicar aquests dígits i arribar als 150.000 milions el 2030. Més de la meitat d'aquesta xifra es destinarà a energies renovables, assegura l'empresa.





Segons les previsions, explica el comunicat, serà el 2025 quan l'elèctrica hagi donat per conclòs el seu objectiu de duplicar la seva capacitat d'energia renovable, aconseguint 60GW instal·lats, una fita que el 2030 superarà, aconseguint un total de 95 GW.





"El pla permetrà donar un gran impuls a la tecnologia eòlica marina, amb 4 GW el 2025 i, alhora, créixer en solar fotovoltaica, amb una previsió de 16 GW instal·lats, reforçant també el lideratge en eòlica terrestre, amb 26 GW i 14GW en hidroelèctrica tant tradicional com d'emmagatzematge", apunta el document.





LA COP26, UN MOMENT PER PRENDRE MESURES





La conferència sobre canvi climàtic COP26 d'aquest any incidirà en la necessitat de limitar l'augment de la temperatura global del planeta als 1,5 graus centígrads, una fita que passa per bandejar l'ús del carbó com a font d'energia i concentrar els esforços en producció d'energies verdes.





Alineat amb aquest full de ruta internacional, Iberdrola detalla que "tornarà a exercir un paper de lideratge contra el canvi climàtic" en haver-se compromès a reduir la seva intensitat d'emissions a 50g de diòxid de carboni per quilowatt hora produït a nivell global el 2030, assolint una reducció del 86% en només tres dècades, amb l'horitzó de ser neutra en carbó a nivell europeu el 2030 – avançant-se en 20 anys als objectius de la UE – i, a nivell global, el 2050.





Des del 2001, la companyia ha clausurat 17 plantes de generació elèctrica amb carbó o fuel en la seva aposta per accelerar les seves inversions en energies renovables, digitalització i mobilitat elèctrica per impulsar la recuperació econòmica i de l'ocupació, en absoluta consonància amb els objectius de la COP 26 Així, la ràtio de capacitat instal·lada pròpia d'Iberdrola lliure d'emissions és al 80%.





El grup informa que també està treballant per desenvolupar la planta d'hidrogen verda més gran d'Europa per a ús industrial, mostrant així el seu compromís amb l'agenda climàtica global, promovent la reindustrialització i donant solucions per al transport pesant o les indústries d'alta temperatura.





L'elèctrica espanyola és líder mundial en producció d'energia verda i és un dels patrocinadors principals de la COP 26.