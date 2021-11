Tornen els Premis EmprenedorXXI per a 'startups' organitzats per CaixaBank i Enisa

@EP





CaixaBank i Enisa ha convocat la 15a edició dels Premis EmprenedorXXI, impulsats a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i són cootorgats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'Enisa.

S'entregaran 19 guardons, un a cada comunitat autònoma i dos a Portugal -zona nord-centre i Lisboa-sud i Illa-, premiats amb 6.000 euros en metàl·lic, segons un comunicat de l'entitat aquest dilluns.





A més, es premiarà amb 25.000 euros les empreses que ofereixin les millors solucions a "alguns dels reptes actuals per a l'entitat i per a la societat en general". L'entitat premiarà la millor solució per a Banca, amb aportacions de valor a l'oferta de productes i serveis del sector; Ciutat, per tenir poblacions més sostenibles, segures, connectades i adaptades, i Planeta, centrat en la sostenibilitat.





També Salut, per assegurar l'envelliment actiu i una vida llarga i sana amb tecnologia; Llavor, per transformar i innovar al sector agroalimentari, i Vive, per digitalització, nous models de negoci i reactivació del sector hoteler, restauració, turisme i lleure.





Per celebrar el 15è aniversari, es lliuraran dos accèssits especials que tindran una dotació de 15.000 euros cadascun per destacar l'Impacte Social, a l'empresa amb més influència positiva a la societat, i el Deep Tech, a la innovació tecnològica més disruptiva.





FORMACIÓ INTERNACIONAL



Tant els guanyadors territorials com els guanyadors i un finalista de cadascuna de les categories plantejades com a reptes i els guanyadors dels dos accèssits especials tindran accés a un programa de formació internacional.





Es tracta d'una formació especialment dissenyada per a startups amb alt potencial de creixement, Moonshot Thinking for entrepreneurs, i està impartit per Esade i experts de Silicon Valley.





DAYONE OPEN INNOVATION PROGRAM



CaixaBank també ha engegat la segona edició del programa d'innovació oberta DayOne Open Innovation Program, que pretén acostar l'ecosistema emprenedor a les diferents àrees de negoci de l'entitat.





El programa preveu col·laborar per trobar solucions a reptes de negoci enfocats a temes com ara reinventar el procés de subscripció a les assegurances de vida, lluitar contra la fragilitat en l'àmbit sènior o la transformació sostenible del sector agroalimentari.





La inscripció al programa està restringida a les startups que han participat en edicions anteriors dels Premis EmprenedorXXI i clients de CaixaBank DayOne, i treballaran durant un període entre tres i sis mesos amb els equips d'AgroBank, VidaCaixa i CaixaBank Sènior.