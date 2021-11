Aquesta és la quantitat milionària que ingressarà Amancio Ortega pels dividends d'Inditex

@EP





El fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega, ingressarà aquest any un total de 1.293,6 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia quan cobri aquest dimarts, 2 de novembre, 646,8 milions d'euros per la darrera retribució de l'exercici que abonarà la signatura gallega als seus accionistes.





En concret, l'empresari rebrà aquest any gairebé 1.300 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia tèxtil, després d'un 2020 en què va cobrar gairebé 650 milions d'euros per l'únic dividend que va abonar el gegant tèxtil aquell any en un context marcat per la crisi sanitària de la Covid-19.





Aquest any, la companyia tèxtil abonarà un dividend de 0,7 euros per acció, 0,22 euros en concepte de dividend ordinari i 0,48 euros en concepte de dividend extraordinari, amb un 60% de 'payout' ordinari i dividends extraordinaris, fet que suposa duplicar el pagament realitzat el novembre de l'any passat.





D'aquesta manera, l'abonament d'aquest dividend es realitzarà en dos pagaments iguals, un ja executat de 0,35 euros per acció el 3 de maig passat, i un altre del mateix import que la companyia pagarà aquest dimarts, 2 de novembre.





INVERSIÓ AL SECTOR IMMOBILIARI





El fundador d'Inditex, que rebrà aquest dimarts els gairebé 650 milions d'euros en dividend a través de les societats Pontegadea Inversions i Partler, amb què controla un 59,294% del grup tèxtil, equivalent a un paquet de 1.848 milions d'accions, inverteix part dels dividends que rep d'Inditex al sector immobiliari.





De fet, Ortega té la immobiliària espanyola més gran, centrada en la compravenda i lloguer de grans edificis, amb una cartera d'actius immobiliaris integrada fonamentalment per edificis d'oficines, no residencials, situats al centre de grans ciutats a Espanya, Regne Unit, els Estats Units i Àsia.





Una de les seves últimes compres ha estat un nou edifici a Londres, ubicat a la plaça de St. James, per prop de 190 milions de lliures (220 milions d'euros), de manera que segueix reforçant les seves inversions immobiliàries.





110 MILIONS PER A LA SEVA FILLA





Per part seva, la seva filla Sandra Ortega, que posseeix el 5,053% de la firma gallega, cobrarà aquest any més de 110 milions d'euros en dividends d'Inditex, la meitat també aquest dimarts.





En total, la companyia pagarà aquest any als seus accionistes en concepte de dividend més de 2.181 milions d'euros, dels quals la meitat, 1.090 milions d'euros, els desemborsarà aquest dimarts.

Inditex va registrar un benefici net de 1.106 milions d'euros el seu any fiscal 2020-2021 (de l'1 de febrer del 2020 al 31 de gener del 2021), fet que suposa un 70% menys respecte a l'exercici anterior per l'impacte del coronavirus.





Les vendes del grup es van situar en 20.402 milions d'euros i van limitar la caiguda al 28% (-24,5% sense l'impacte divisa), malgrat que el 100% de les botigues van estar tancades o amb horaris i aforaments restringits durant l'exercici per la pandèmia.

Per part seva, el resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup presidit per Pablo Isla es va situar en 4.552 milions d'euros, fet que suposa un 40% menys.