Colau no rectifica i assegura que continuarà "desplegant les superilles" i "ampliant els carrils bici" a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dilluns als governs, especialment de les grans potències, que "assumeixin la seva responsabilitat" en la lluita global contra el canvi climàtic i donin suport amb finançament a les iniciatives que en àmbit local prenen els ajuntaments. A més, l'alcaldessa també ha assegurat que continuarà "desplegant les superilles", "ampliant els carrils bici" i "apostant pel transport públic".





En declaracions en una visita a Glasgow amb motiu de la cimera del clima de la COP26, Colau, que assumeix la vicepresidència europea de l'associació d'alcaldes contra el canvi climàtic C40, ha dit que els Estats han de donar "exemple" davant la ciutadania, a la qual es demana un esforç per eliminar residus, fer servir menys el cotxe i menjar menys carn.





"En aquest sentit, el que traslladem és que necessitem un canvi radical de les polítiques, per exemple en transport públic, perquè tenim un infrafinançament i estem constantment amb dèficit financer, just en el moment en què hem de reforçar i ampliar els trens i el sistema de transport públic metropolità perquè la gent tingui una altra alternativa a utilitzar el cotxe", ha afirmat.





MÉS SUPORT DELS ESTATS





La titular de l'Ajuntament ha explicat a la premsa que a Barcelona "el sistema públic de transport mou més de 600 milions de passatgers l'any i el sistema de Rodalies, que és el que fa servir la gent per anar a treballar, més de 120, gairebé 130 milions".





I no obstant això, "l'última gran proposta per millorar infraestructures a Catalunya ha estat l'acord entre el govern de l'Estat i la Generalitat per ampliar l'aeroport, que només mou 52 milions de passatgers l'any", ha afegit. "Les ciutats estem preparades, estem impulsant els canvis, i tenim ganes de cooperar", però es requereix el suport dels Estats", ha subratllat.





DE CARA AL 2030





Globalment, Colau ha destacat que l'any que cal marcar-se com a definitiu en la lluita climàtica "no és 2050", que és per quan Nacions Unides ha situat la meta de les zero emissions netes, "sinó que és el 2030".





"L'altra qüestió que volem traslladar des de les ciutats als Estats és la justícia climàtica. No tothom contamina el mateix, aquí hi ha grans responsables", ha denunciat. A més, l'alcaldessa ha afegit que "hi ha cinc grans països i regions del món, entre elles la Unió Europea, els Estats Units, la Xina, Rússia, que són les que contaminen més".





"La majoria de les emissions les produeixen aquests països desenvolupats i després també hi ha corporacions, les grans multinacionals, que també són responsables de la majoria de les emissions", ha culminat.