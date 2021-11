Amancio Ortega, la seva filla Sandra i Rafael del Pino són les tres fortunes més grans d'Espanya, segons Forbes

El fundador d'Inditex, Amancio Ortega , es manté com la primera fortuna d'Espanya, amb un patrimoni de 67.000 milions d'euros, seguit de la seva filla Sandra Ortega i del president de Ferrovial, Rafael del Pino. Tots tres lideren la llista de les 100 grans fortunes nacionals realitzada per la revista 'Forbes'.





Amancio Ortega @ep













Un any més, la llista 'Forbes' espanyola està encapçalada pel propietari del 60% d'Inditex, la fortuna del qual, 10.000 milions superior a la del 2020, equival a la dels 52 milionaris següents de la classificació.





De fet, aquesta setmana Ortega ha ampliat la seva fortuna, en ingressar aquest dimarts 646,8 milions d'euros per la segona i última retribució de l'exercici que abonarà la firma gallega als seus accionistes, de manera que aquest any ha ingressat un total de 1.293, 6 milions d'euros.





D'aquesta manera, el lideratge de l'accionista majoritari d'Inditex es manté ferm i amb millors resultats que el passat exercici, marcat per la pandèmia i en què la seva fortuna va ser de 6.000 milions inferior a la del 2019.





Darrere del fundador d'Inditex es col·loca la seva filla Sandra, única dona entre els cinc primers llocs de la llista, amb una fortuna de 6.300 milions d'euros, un 12,5% més que l'any passat, i el president de Ferrovial, Rafael del Pino, que supera el president de Mercadona, Juan Roig, a la llista i s'alça amb la tercera posició amb 3.800 milions davant dels 3.700 milions del president de la cadena de supermercats.





Al cinquè lloc es col·loca el president d'Abanca, Juan Carlos Escotet , que té una fortuna de 2.700 milions d'euros.





Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig i Juan Carlos Escotet, que concentren més del 50% del total de la fortuna amb 83.500 milions d'euros, encapçalen aquest rànquing , en què despunta l'ascens del president de Ferrovial de la quarta a la tercera posició gràcies al bon rendiment de la companyia a borsa i la seva política de dividends.





Les grans fortunes s'han recuperat de la pandèmia i fins i tot s'acosten als nivells previs a la crisi del 2018 , segons Forbes. Així ho reflecteix la riquesa acumulada durant aquest any de les cent persones més riques, amb un total de 153.575 milions d'euros, un 17% més que el 2020.

Això suposaria, de mitjana, que cada milionari ha augmentat la cartera en 565.000 euros al dia. A més, les cent famílies espanyoles més poderoses van sumar 198.430 milions, un 14,7% més que l'any passat.





La llista 2021 la tanquen José Riquelme, Joseba Grajales, Miquel Àngel i Mar García-Baquero, Jorge i Josep i Oriol Puig amb 250 milions cadascun.





ES REFORÇEN LES ENERGIES RENOVABLES





Sens dubte, aquesta nova edició és la més 'verda', segons Forbes. Així, les energies renovables es reforcen a la llista amb la presència, entre d'altres, de José Elías, accionista majoritari d'Audax Renovables (900 milions d'euros); José María Galíndez, vicepresident del consell de Solarpack (400 milions); Dolores Larrañaga, principal accionista de Solaria (375 milions) o Enric Asunción, president i cofundador de Wallbox (325 milions), especialitzada en punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En total, aquestes 19 noves incorporacions aporten un total de 2.800 milions d'euros.





DESIGUALTAT DE GÈNERE A LES FORTUNES ESPANYOLES





Pel que fa a la divisió per gèneres, continua sent minoritària la presència de dones al rànquing (només ho ocupen el 30%). De fet, la riquesa mitjana dels homes és de 1.511 milions d'euros i la de les dones, de 993 milions.





Amb Sandra Ortega al capdavant, el segueixen Alicia Koplowitz, propietària d'Omega Capital, i Hortensia Herrero, accionista de Mercadona, en sisè i setè lloc amb 2.300 milions respectivament.





Per regions, Madrid és la comunitat que més dones multimilionàries aporta al rànquing amb 19 fortunes que acumulen 12.875 milions; seguida de Catalunya, amb 18 dones i una suma de 8.550 milions d'euros. A l'altre extrem hi ha Extremadura i Navarra, on cap dona no té més de 30 milions d'euros.





En aquesta edició queden fora de la llista: Asunción Manzanet, propietària de Sorman; Silvia Mora-Figueroa Domecq, propietària d'Agricultures Diverses; Aurèlia Carulla, accionista d'Agrolimen, o Montserrat Grifols Gras, accionista del grup farmacèutic Grifols.





MADRID, AL CAP





Així mateix, Madrid continua encapçalant el rànquing de les comunitats amb més fortunes gràcies a una política fiscal agressiva que li ha permès atreure riquesa de la resta de comunitats. D'aquesta manera, la capital compta amb 36 oriünds que acumulen un total de 32.825 milions d'euros, però suma 14 fortunes més que tenen la seu principal a Madrid, encara que provenen d'altres regions.





Les fortunes madrilenyes estan liderades per Rafael del Pino i Calvo-Sotelo (3.800 milions), mentre que Dimas Gimeno, expresident d'El Corte Inglés, i Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, es queden a les portes dels 100 espanyols més rics amb 200 milions cadascun.





Després de Madrid i Catalunya, guanyen pes el País Basc i Múrcia quant a riquesa acumulada. Múrcia té cinc de les 100 famílies més riques d'Espanya, amb una fortuna conjunta de 4.525 milions d'euros i tres dels 100 espanyols més rics. Per part del País Basc, se sumen les fortunes de Daniel Maté, Juan Luis Arregui, Víctor Urrutia o les famílies Sendagorta, Ormazabal i Zardoya.





En la situació oposada es troben les Balears i les Canàries, les fortunes de les quals provinents del turisme acusen el cop del cóvid, encara que s'estan recuperant. Entre els empresaris canaris més destacats figuren Eustasio i Aurelio López, propietaris de Lopesan, i Wolfgang Kiessling, d'origen alemany, promotor de Lloro Parc.





NADAL I FERRAN ALONSO





Finalment, esmenta especial la valoració d'esportistes espanyols com Rafa Nadal i Fernando Alonso que, tot i no figurar a la llista de 'Els 100 espanyols més rics', acumulen una riquesa de 225 milions d'euros, seguits de Sergio Ramos, Iniesta i Piqué amb 100 milions cadascun.





Tret d'Iniesta, els esportistes espanyols tampoc no estan entre els internacionals més rics i tres han estat desplaçats del rànquing 'The World's highest-paid athletes' de Forbes.





El tennista Rafael Nadal va ocupar el vint-i-setè lloc el 2020 amb ingressos de 40 milions de dòlars, però aquest any ha saltat més enllà del cinquantè lloc.





Així mateix, el pilot de Fórmula 1 Fernando Alonso va ser el trentè novè el 2018, amb 32 milions de dòlars, però ja el 2019 va quedar fora, mentre que Pau Gasol, que el 2014 ocupava la posició 57 amb 21,8 milions de dòlars, va saltar del rànquing el 2015.