Moren dos homes en un tiroteig al cementiri de Torrent

Policia Nacional @ep





Dos homes han mort aquest dilluns en un tiroteig al cementiri de Torrent (València), que també ha deixat un ferit, segons han informat fonts de la investigació.





Els fets s'han produït aquest dilluns al matí, en ple Dia de Tots Sants , quan a l'interior del recinte del cementiri s'ha desfermat un enfrontament, pel que sembla, entre clans familiars.





Com a conseqüència, un home de 45 anys ha mort per una ferida de bala. Un altre home de 79 anys també ha mort. Si bé en un primer moment els efectius sanitaris van apuntar que aquesta víctima havia patit un infart, durant l'aixecament de cadàver els agents de la policia científica i el forense han trobat un orifici de bala al cos, per la qual cosa serà l'autòpsia la que determini quina és la causa de la mort de l'home, segons han informat fonts policials.





A més, un noi de 20 anys també ha resultat ferit de bala i ha estat traslladat per un suport vital bàsic a l'Hospital General.





Agents de la Policia Nacional investiguen les circumstàncies del que ha passat i s'han desplegat per la zona per evitar nous enfrontaments entre els clans familiars.





L'Ajuntament de Torrent ha anunciat el tancament del cementiri, en plena jornada de Tots Sants, perquè la policia científica desenvolupi les tasques corresponents. A més, s'ha suspès l'acte d'homenatge als difunts que estava previst a les 17.30 hores al cementiri.