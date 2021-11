Catalunya i Madrid negocien incorporar l'alt cost de la vida per rebre més finançament estatal

El finançament autonòmic primordial per als propers anys/ @EP





Amb la resta de les comunitats autònomes de règim comú organitzant-se en blocs per intentar defensar les seves prioritats a l'hora de determinar el repartiment dels fons de finançament autonòmics per als propers anys, Catalunya i Madrid volen que el nou model tingui en compte el més gran cost de la vida als seus territoris i els compensi econòmicament per això a l'hora de repartir els recursos que garanteixen la prestació en condicions d' equitat dels serveis públics al llarg de tot el territori nacional.





Les dues comunitats se senten perjudicades per un esquema de repartiment dels fons que ignora el cost més alt que té prestar els serveis públics en territoris on el nivell de vida és més alt i el cost d'adquirir determinats materials, desenvolupar una infraestructura o fins i tot contractar personal és comparativament més elevat que en altres comunitats autònomes . Entenen que aquest factor té un impacte significatiu a l'hora de garantir l'equitat en la prestació de serveis públics a tot el territori nacional i condemna els seus ciutadans a rebre un finançament per càpita inferior en termes relatius, perquè aquests recursos es troben menys.





Tant la Generalitat com el Govern de la Comunitat de Madrid han posat damunt la taula del Ministeri d'Hisenda la necessitat d'incorporar alguna correcció vinculada al cost de la vida al nou esquema de distribució dels fons que el Govern té previst plantejar als propers dies al Consell de Política Fiscal i Financera, segons va avançar la Ministra, María Jesús Montero.





L'indicador, que es va començar a elaborar el 2015 a petició de la Generalitat de Catalunya i segons l'actual membre del Departament d'Anàlisi de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona i coautor de l'indicador, Álex Costa :"el cost de la vida és un element clau a tenir en compte en termes d'equitat i com a tal hauria d'estar incorporat al finançament autonòmic al meu entendre, perquè les diferències entre territoris afecten el cost de la prestació de serveis; abans no disposàvem d'indicadors per mesurar aquest efecte, però ara sí que hi ha indicadors que permetrien amb tot rigor incorporar aquest factor als criteris de repartiment del finançament autonòmic”.