Ione Belarra i Irene Montero, preocupades per Yolanda Díaz

Yolanda Díaz en la seva darrera intervenció al Congrés/ @EP





Els partits de la coalició estan en mode electoral i a Podem preocupa Ione Belarra i Irene Montero que a la nova plataforma que vol muntar Yolanda Díaz es dilueixi la marca morada encara que confien que es tracti només d'una "estratègia electoral" que recolzen per a armar el lideratge i presentar-se com una candidata diferent davant dels votants d'esquerra.





L'estratègia en què se submergeix la vicepresidenta està sent molt seguida a la caserna general morada que veuen com el full de ruta de la vicepresidenta en aquest curt espai de temps passa per prendre distàncies amb alguna de les batalles que els morats decideixen donar al Govern o a nivell parlamentari. Díaz en començar a treballar en el seu projecte electoral unificador vol superar les sigles, i ara “és més visible” i passa per no significar-se en alguns dels xocs PSOE-Unidas Podemos per “diferenciar-se” i “no desgastar-se” a dos anys vista per la celebració de les eleccions generals.





Cosa que combregui a la perfecció amb el mandat de Díaz d'allunyar-se del soroll, de la política a cop de Twitter o de la confrontació pública amb el soci de Govern.





Amb el xoc de la reforma laboral els morats, veuen com "el PSOE ja no deixa guanyar batalles a Díaz", com fins ara, i tenen la sensació que el seu soci majoritari està preocupat per la creixent popularitat de Díaz i és per això que ja parlen d?una operació per desgastar la vicepresidenta.