Un asteroide gairebé xoca contra la Terra i ningú el detecta al venir des d'un punt cec

Asteroide @ep





Un asteroide va passar fregant la Terra la setmana passada a només 3.000 quilòmetres de distància de la superfície del planeta, però ningú se'n va adonar fins després del succés, tal com assenyalen les dades de la NASA. Anomenat 2021 UA1 , l'asteroide, que va passar a tocar l'Antàrtida diumenge passat, era molt petit: només al voltant de 2 metres de diàmetre, que és aproximadament de la mida d'un carret de golf.





El cos rocós va estar a punt de col·lisionar contra la terra, encara que seria poc probable que hagués causat algun mal. Per la seva mida, probablement s'hauria cremat a l'atmosfera. Però si bé el dany que podria haver causat si hagués impactat seria mínim, el veritable perill és que un asteroide s'acosti tant al planeta i ningú se n'adoni fins després del fet.





2021 UA1 va volar molt a prop del planeta, i s'estima que va ser el tercer sobrevol d'asteroide més proper mai registrat sense impactar, després de 2020 QG a l'agost de 2020 i 2020 VT4 al novembre de 2020. Amb una distància de només 3.000 quilòmetres, 2021 UA1 estava molt més a prop de la Terra que de la Lluna, que orbita a una distància de 384.400 quilòmetres del planeta.





2021 UA1 no va passar tan a prop de la Terra com l'Estació Espacial Internacional, que té una altitud mitjana de 408 quilòmetres. Tot i això, està molt més a prop del planeta que molts dels satèl·lits de comunicacions, la majoria dels quals estan en òrbita a una distància d'uns 35.785 quilòmetres.





Els impactes d'asteroides són un dels desastres més grans possibles que podrien afectar el planeta, per la qual cosa les agències espacials de tot el món monitoren molts d'aquests asteroides, calculen la seva mida, distància, òrbites i si potencialment podrien colpejar el planeta.

Aleshores, per què els científics no van detectar 2021 UA1 abans que passés pel planeta?

Això és perquè va provenir d'un punt cec.





La majoria dels asteroides detectats per agències com la NASA vénen a la Terra des del "front", cosa que significa que provenen de la direcció que mira cap a l'interior del sistema solar, cap a la Terra i el Sol. Però hi ha asteroides que vénen d'enrere, es dirigeixen cap a la Terra des de la direcció del Sol i es dirigeixen cap a fora.





Per tant, és molt difícil veure aquests objectes quan s'acosten a la Terra, especialment perquè sovint tendeixen a apropar-se durant el dia quan la visibilitat és baixa a causa de la resplendor de l'astre. Generalment, el millor moment per detectar aquests objectes és durant el crepuscle. Aquest és el cas de tots els objectes a l'espai entre la Terra i el Sol, com els planetes Mercuri i Venus.