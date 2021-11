El CIC i el CPC consideren desproporcionada la retirada de l'acreditació a E-notícies tot i trencar el codi deontològic

Xavier Rius cobrint una manifestació a Meridiana/ @e-noticies





El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) , organisme independent encarregat de vetllar pel compliment del Codi Deontològic, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) han emès un comunicat conjunt recollit per Catalunyapress per compartir unes consideracions amb la ciutadania arran de la decisió de la Generalitat de retirar l'acreditació al director del digital e-Noticies , Xavier Ruis .





Les dues associacions recorden que el Govern fa referència a la intervenció del periodista a la darrera roda de premsa del Govern posterior al Consell Executiu. El periodista, Xavier Rius , va formular la següent pregunta a la portaveu del Govern: “Vostè s'imagina que jo li digués ara que m'agradaria que me la xuclara, o que me la xuclara un menor?” , inquirint així sobre el posicionament del Govern respecte a un gag –finalment no emès– del programa satíric Bricoheroes de TV3, on els seus presentadors suggerien una fel·lació per part de la reina Letizia i d'una de les seves filles.







El Govern, en la notificació, considera que les paraules del director d'e-Noticíes "degraden la relació entre institucions i ciutadania" i "el rol d'intermediació dels mitjans". I assegura que “com a Govern no estem disposats a tolerar la manca de respecte constant a la institució, als representants públics, als treballadors ia la resta de companys periodistes“.





Des de les associacions de premsa volen remarcar que el Codi Deontològic estableix que els periodistes no han de fer servir expressions vexatòries que afectin la dignitat de les persones. En aquest sentit, el Criteri 9 estableix que “ les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat (…) i cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies”.

















El Codi insisteixen, també, en la necessitat de no “ perjudicar de forma injustificada la dignitat de les persones de paraula ”. Per la seva banda, el Criteri 6 afirma que el periodista té el deure de defensar el dret a la informació, però recórrer “a l'assetjament intimidador i persistent és una pràctica reprovable ”.





A més de vetllar pel compliment del Codi Deontològic, al comunicat recorden que el Consell de la Informació de Catalunya també és una entitat d'autoregulació amb facultats d'intervenció i mediació entre els mitjans i les persones o les institucions que se senten afectades per la seva tasca. Per això, s'ofereixen a fer de mediadors en el futur en casos com ara el que ens ocupa, per garantir el dret a la informació dels ciutadans i el deure a bones pràctiques deontològiques per part dels periodistes.





El CIC i el CPC consideren que la retirada de l'acreditació de premsa a un periodista és una mesura greu i transcendent que pot afectar la llibertat d'informació i l'exercici independent i crític del periodisme. En aquest sentit, hagués estat més adequat activar-les totes les garanties democràtiques perquè mai una decisió com aquesta pugui coartar el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i plural.





