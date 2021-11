VÍDEO: El personal de seguretat de la discoteca Waka Sabadell dóna una brutal pallissa a un jove

Captura de pantalla





Brutal agressió del personal de seguretat de la discoteca Waka Sabadell , ubicada a Sant Quirze del Vallès , a un jove .





Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió dilluns a la matinada en una discoteca de Sant Quirze del Vallès, que s'ha conegut arran d'un vídeo difós en xarxes socials en què presumptament dos treballadors de la discoteca colpegen i donen puntades de peu a noi que és a terra.









Fonts del cos han explicat que de moment la víctima no ha denunciat els fets, però els Mossos han obert la investigació d'ofici arran d'un vídeo que s'ha publicat a les xarxes socials.





Per als investigadors "està claríssim que hi ha una agressió" i treballen per aclarir els fets i identificar els dos sospitosos, presumptament treballadors de la discoteca.