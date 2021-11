VÍDEO: Susanna Griso interromp 'Espejo Público' per enviar un emotiu missatge a Ana Rosa Quintana

Captura de pantalla del vídeo de @sebas_maspons





Aquest mateix matí Ana Rosa Quintana ha revelat en directe que pateix càncer de mama. Positiva, sencera la presentadora ha compartit amb la seva audiència aquest dur sotrac de salut a què s'enfronta convençuda que es curarà.







" Estic tranquil·la i confio en els meus metges. Estic agraïda per tot l'amor que tinc al meu voltant ", confessava, explicant que deixa temporalment el seu programa perquè "per una vegada a la vida em centraré en mi i en la meva família", ja que ara el més important és vèncer el càncer.













Un emotiu anunci al qual Susanna Griso ha reaccionat en directe a 'Espejo público', enviant un afectuós missatge al seu 'col·lega' de professió.





"Vull enviar una gran abraçada a una companya que ha deixat temporalment el programa per tractar-se un càncer de mama. Es vol centrar en aquesta lluita contra el càncer, que afortunadament estigui localitzat, no té metàstasi. Ana Rosa molt ànim, molta força, et desitgem una ràpida recuperació", han estat les emotives paraules amb què la periodista ha interromput el seu programa per demostrar el seu suport en aquests durs moments al seu 'rival' pel títol de 'reina dels matins' que, abans de res, és una amiga.