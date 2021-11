El Govern de la Xina demana a les famílies que comencin a "emmagatzemar menjar"

El president de la Xina, Xi Jinping @ep





El Ministeri de Comerç de la Xina ha emès un comunicat aquest dimarts advertint les famílies perquè emmagatzemin aliments i altres articles essencials per estar preparats en cas d'enfrontar-se a una possible emergència.





El Govern convida " les llars a emmagatzemar una certa quantitat d'articles de primera necessitat per satisfer les necessitats i emergències diàries ", sense especificar quin és el motiu de l'anunci.







El diari Economic Daily, controlat pel Comitè Central del Partit Comunista de la Xina, va instar els lectors a no alarmar-se pels consells del ministeri, relacionant aquesta recomanació amb les restriccions Covid. Segons sembla, moltes llars havien quedat confinades sense subministraments adequats d'arròs i verdures.





Pequín està aplicant dures restriccions per contenir un petit brot de Covid al país. Les autoritats van informar dilluns 54 nous casos transmesos localment. El Ministeri de Comerç de la Xina no va citar els brots de Covid ni els possibles bloquejos com una raó perquè les persones emmagatzemin més subministraments. Però el ministeri va instar les autoritats a càrrec de les àrees confinades a publicar informació ràpidament sobre on i com les persones poden obtenir allò essencial.





Els preus dels aliments són volàtils a la Xina i tradicionalment augmenten a mesura que s'acosta l'hivern. Els preus de les verdures s'han disparat les últimes setmanes a causa de les fortes pluges i les inundacions.