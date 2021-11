El Govern central assegura que no hi haurà apagades elèctriques a Espanya

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha insistit aquest dimarts que Espanya compta amb reserves de gas per a entre 40 i 43 dies, cosa que arribaria per cobrir 20 episodis com el de Filomena.





Teresa Ribera @ep













" L'episodi més tens que hem viscut els últims anys ha estat Filomena i consumim l'equivalent a dos dies. Tenim una reserva molt, molt, molt important ", ha defensat la ministra en declaracions a TVE,





Ribera ha subratllat que Espanya treballa des de fa mesos a garantir el subministrament de gas pel fet que les relacions entre el Marroc i Algèria estaven trencades des de l'estiu i sabent que no renovarien el contracte que finalitzava el 31 d'octubre per al gasoducte Magrib- Europa, a través de la qual Algèria transportava gas natural a Espanya via el Marroc.





Davant d'aquesta situació, Espanya va decidir acumular reserves i incrementar els slots, és a dir, l'arribada de vaixells durant tot l'hivern per a la descàrrega en plantes regasificadores, cosa que ha permès comptar actualment amb reserves per a entre 40 i 43 dies de consum.





A més, Ribera ha assenyalat que el gasoducte de Medgaz s'està preparant per bombar més gas, cosa que pràcticament permetria cobrir el consum previst per a Espanya per a aquest any. "Encara hi hauria una part important, però menor, del conjunt de gas que haurem de consumir el 2022 que arribarà a través de vaixell", ha explicat la ministra.





En tot cas, ha recordat que Algèria ha mostrat la seva plena predisposició a oferir més gas a Espanya si calgués. "A partir d'aquí són les mateixes companyies les que entren en contractacions tècniques i de preu", ha indicat.





DEMANA TRANQUIL·LITAT: NO HI HAURÀ APAGADA ELÈCTRICA





La ministra ha assegurat que, d'acord amb tota la informació disponible, no s'està davant de cap escenari que faci pensar en una apagada elèctrica.





"Amb tota la tranquil·litat i rotunditat, aquest no és un escenari probable per a Espanya", ha assenyalat Ribera, que ha demanat "tranquil·litat" als espanyols perquè el sistema funciona bé, tal com es va demostrar amb Filomena.





A més, ha indicat que Espanya és "gairebé una illa energètica", amb una interconnexió que, encara que inferior a la desitjada pel Govern, suposa alhora un "cordó sanitari, una barrera" perquè qualsevol problema en una línia europea acabi repercutint a Espanya.





Pel que fa al preu de la llum, Ribera manté el compromís del Govern que a finals del 2021 el preu mitjà que pagaran les llars serà equivalent al del 2018.





La ministra ha negat que Espanya tingui "la menor intenció" de sortir del marc de la Unió Europea i ha precisat que el que se li va demanar a Brussel·les era suspendre algunes de les regles vigents al mercat elèctric, com s'ha fet a un altre nivell amb les regles fiscals.





Finalment i en relació amb la reforma laboral i la polèmica entre els dos partits del Govern, Ribera considera "fins a cert punt normal" que cada un dels ministres que se sent implicat intervingui.





En tot cas, ha insistit que aquesta reforma s'ha de fer amb el consens dels agents socials i que “cal escoltar bé” totes les parts implicades. A parer seu, hi haurà acord i s'aconseguirà "de manera pacífica".