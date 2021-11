El Suprem confirma la condemna a deu mesos de presó contra Jaume Matas

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna a deu mesos de presó que va rebre l'expresident balear Jaume Matas pel cas 'Son Espases' com a autor d'un delicte de tràfic d'influències i com a inductor de delictes de prevaricació continuada i frau a l'administració en una sentència dictada el 2019 per l'Audiència de Mallorca





Jaume Matas @ep





Matas va ser condemnat a 10 mesos de presó i 10 anys d'inhabilitació especial per la seva actuació per aconseguir l'adjudicació a una empresa determinada de la construcció d'un hospital a Mallorca a la zona de Son Espases durant la legislatura autonòmica 2003-2007.





El també exministre només va recórrer al Suprem la seva condemna pel delicte de trànsit d'influències --de 6 mesos de presó i 3 anys d'inhabilitació--, que és la que ha avalat ara la Sala Penal, de manera que queda confirmat el conjunt de la sentència de l'audiència provincial.





La Sala Segona considera provat que Matas es va assegurar la proximitat de persones de la seva confiança en el procés d'adjudicació del projecte amb l'objectiu de beneficiar OHL amb aquest contracte públic.





"A tal fi, per assegurar-ne el control i influir en el procés d'adjudicació de l'obra, va donar l'ordre que es contractés Global PM, com així es va fer, prescindint de les normes de procediment i per tal que fos ella qui portés a la taula de contractació les valoracions de les ofertes dels licitadors", expliquen els magistrats.





Detallen que, "per aconseguir el seu propòsit de beneficiar OHL, s'havia d'assegurar que en els informes que ha de realitzar Global PM s'incloguessin a favor d'OHL una sèrie de prescripcions tècniques que justifiquessin l'elecció tot i ser un projecte més car ", de manera que "va indicar a l'assessora externa quins arguments tècnics farien guanyar OHL".





L'alt tribunal assenyala que, si bé Matas es va valer de Global PM, realment no es va influir sobre la mesa de contractació, sinó sobre Joaquín Sergio Beltrán, que era l'òrgan de contractació. Així, indiquen que l'expresident balear, "aprofitant-se de l'ascendència derivada de la seva posició jeràrquica", li transmetia les seves directrius, bé directament, bé a través d'altres treballadors de l'administració balear.





"PRESSIÓ MORAL I JERÀRQUICA"





En conseqüència, conclouen que "Matas va exercir el seu poder o influència per prevalença sobre el mateix òrgan de contractació" perquè fos OHL qui s'ocupés de construir l'hospital de Son Pases.





Concorre, per tant, la "pressió moral i jeràrquica" necessària per apreciar el delicte de tràfic d'influències, una pressió encaminada a "obtenir una resolució arbitrària o injusta i aliena als interessos públics" que "anava adreçada a obtenir un benefici econòmic, en aquest cas a favor d´un tercer (OHL), que a més d´aconseguir els beneficis derivats de la construcció de l´hospital, obtindria els beneficis procedents del seu manteniment".





Per això, la Sala Segona desestima el recurs presentat per Matas i li imposa el pagament de les costes ocasionades pel mateix. L'Audiència de Mallorca també va condemnar Beltrán, l'exconsellera Ana Castillo i Jesús Peinado, propietari de l'empresa contractada per informar sobre les ofertes d'adjudicació, si bé cap dels tres va recórrer la condemna al Tribunal Suprem.