Detingut un home després de decapitar-ne un altre al mig del carrer a Egipte

Les autoritats d' Egipte han detingut aquest dimarts un home després de decapitar-ne un altre al mig del carrer a la ciutat d' Ismailia (nord), després que circulessin per xarxes socials diversos vídeos de l'incident, segons ha confirmat el Ministeri de l'Interior.





La Fiscalia ha assenyalat que el detingut, identificat com a Abdul Rahman , romandrà deu dies a la presó preventiva mentre avancen les investigacions, tal com ha recollit el diari 'Al-Ahram'. L'home va mostrar el cap de la seva víctima després de decapitar-la amb un ganivet de grans dimensions per espantar els presents.





L'home, que va apunyalar diverses vegades la seva víctima abans de decapitar-la quan va caure a terra, hauria assegurat durant els interrogatoris que es tracta d'una venjança perquè l'home va agredir sexualment la mare i la germana mentre ell estava ingressat en un centre desintoxicació.





El Ministeri de l'Interior ha subratllat que el detingut està "psicològicament inestable", mentre que la Fiscalia ha enviat un equip d'investigació per abordar el succés, que s'ha saldat amb dos ferits més, tal com ha recollit l'agència alemanya de notícies DPA .