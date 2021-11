Una professora que va ser premiada com a "mestre de l'any" és acusada d'agredir una estudiant pocs dies després

Google Maps





Una mestra d'escola secundària de Florida que recentment ha estat anomenada "Mestra de l'any" pel seu districte escolar, ara està acusada d'abús infantil contra un estudiant. Caroline Lee, de 60 anys, mestra de l'Escola d'Arts Mèdiques Darnell-Cookman a Jacksonville (Estats Units), va ser arrestada divendres per acusacions que va colpejar un estudiant a la cara durant una classe.





La policia diu que l'incident va passar després que una publicació d'Instagram a principis d'aquella setmana de les Escoles Públiques del Comtat de Duval felicités Lee per guanyar el premi a Mestra de l'Any.





Les imatges de vídeo van mostrar Lee sortint de la seva classe aquell matí per anar a la classe de l'estudiant. Un minut després, es veu Lee caminant davant de l'estudiant "a un ritme agressiu", de tornada al saló de classes, diu l'informe.







Uns minuts més tard, es veu l'estudiant sortint de l'aula "sostenint la seva àrea facial al voltant del front de la cara", diu l'informe. L'estudiant després va dir a la policia que mentre tots dos eren dins del saló de classes de Lee, Lee va acusar l'estudiant d'amenaçar-la. Quan l'estudiant va dir que no ho havia fet, Lee "es va inclinar sobre la taula i la va colpejar a la cara amb el palmell de la mà", segons l'informe.





L'estudiant "va dir que es va agafar el nas perquè va començar a sagnar després de ser copejat", diu l'informe. "Llegeix després va començar a anomenar-la repetidament 'maleïda gossa' mentre aterrava diversos cops més a la part superior del cap". L'estudiant "va dir que va començar a tractar de subjectar els dos braços de Lee per evitar ser copejada i Lee li va donar una puntada de peu a la part inferior de la cama".





Segons l'informe, Lee "després va obrir la porta del darrere de l'aula i li va exigir sortir. L'estudiant li va dir a la policia que va anar immediatament a l'oficina d'orientació. Lee li va dir a la policia que ella "va interpretar" un comentari d'Instagram " com una amenaça de matar-la" i va sentir que "necessitava parlar amb [l'estudiant]", diu l'informe.





Segons l'informe, va assegurar que no tenia por de l'estudiant i que no creia que calgués denunciar l'amenaça. També haver fet mal a l'estudiant i "no va poder explicar per què tenia el nas ensangrentat", diu l'informe.





En una declaració obtinguda per PEOPLE, la superintendent Dra. Diana Greene va dir: "Aquesta acusació i l'arrest són més que preocupants. No tinc tolerància per als adults que malmeten els nens, especialment adults en una posició de confiança. Cooperarem amb totes les investigacions i, tot esperant aquests resultats, prendrem les accions necessàries per defensar i protegir els nostres estudiants".





L'advocat de Lee, David Robbins, ha dit a People que no ha estat acusada oficialment. Diu que Lee no va colpejar el nen i, citant la investigació en curs, assegura que està "molt esperançat i confiat que... no es presentaran càrrecs contra Caroline Lee".





"Caroline Lee és una mestra increïblement dedicada", diu Robbins. "Els estudiants s'hi refereixen com Mama Lee. Els comentaris i els correus electrònics que rebem d'estudiants, antics estudiants, tots els que coneixen Caroline saben que això és una cosa que no hauria pogut passar". Una audiència judicial està programada per al 22 de novembre, informa News4Jax .