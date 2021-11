Anagrama i Acantilado uneixen esforços per editar Simenon

“El fons de l'ampolla”, “Maigret dubte” i “Tres habitacions a Manhattan” són les tres primeres novel·les de Georges Simenon de la nova col·lecció que editen Anagrama i Acantilado en un projecte conjunt amb què manifesten el desig de les dos editorials de fer política d'autor i de portar als lectors el coneixement global de l'obra del fecund escriptor belga que va més enllà de Maigret. Perquè la veritat és que, a més del més d'un centenar de novel·les que va escriure al voltant d'aquest investigador espavilat, n'hi va haver d'altres sobre els temes més diversos. Així ho van explicar en una compareixença conjunta les editores dels dits segells editorials, Silvia Sesé i Sandra Ollo.





Silvia Sesé i Sandra Ollo





Van explicar que es podia considerar Simenon com un autor inclassificable perquè si bé és cert que bona part de la seva obra podria encasellar-se dins de la novel·la negra o policíaca, gènere en què se li pot atribuir una veritable paternitat, la veritat és que va ser molt més allà i que el conjunt de la seva tasca literària es va caracteritzar per la seva extraordinària capacitat narrativa, el seu domini enorme de l'anàlisi de les situacions i la seva perspicàcia per penetrar en la psicologia dels personatges. Van explicar que per a aquesta col·lecció havien escollit aquells títols que més els havien agradat, procurant que fossin representatius de la immensa varietat de la seva obra.





"Cal superar aquella vella perspectiva de Simenon com a autor de literatura de quiosc" va indicar Sesé, mentre que Ollo va anunciar que amb aquesta acció pretenen arribar a molts lectors i, sobretot, captar l'interès dels joves, a qui pot semblar que va ser un autor d'una altra època. “I evidentment ho va ser, però el que passa és que la seva obra té un valor intemporal”. A més, aspiren a arribar fins i tot al públic d'Hispanoamèrica, per a això preveuen que hauran d'ampliar les tirades inicials que seran de 5.000 exemplars. En definitiva “ens gastaria aconseguir que tothom pogués portar un Simenon a la butxaca perquè llegir-lo significa posar els cinc sentits en marxa” va apuntar Sesé.