Almenys 15 morts a causa d'un atemptat contra un hospital militar a Kabul

Almenys de 15 persones han mort aquest dimarts a causa d'un atemptat executat contra l'hospital militar Sardar Mohammad Daud Khan de la capital de l'Afganistan, Kabul , sense que de moment hi hagi reclamació de l'autoria.





Fonts citades per la cadena de televisió afganesa Ariana han assenyalat que vuit persones més han resultat ferides en l'atac, després que fonts hospitalàries confirmessin nou ferits després de les dues explosions registrades als voltants de l'hospital, situat al Districte Policial 10 de la capital afganesa.





Hospital a Afganistan @ep





El viceportaveu de les autoritats instaurades pels talibans després de fer-se a l'agost amb el poder, Bilal Karimi, ha indicat que la primera explosió ha tingut lloc davant del centre hospitalari, mentre que la segona ha tingut lloc a les rodalies, tal com ha recollit la cadena de televisió Tolo TV.





A més, el portaveu del Ministeri de l'Interior, Qari Said Josti, ha confirmat el succés. Testimonis citats per Ariana han assenyalat que almenys una de les explosions ha estat causada per un terrorista suïcida, alhora que han afegit que després s'ha registrat un tiroteig.





L'hospital, que compta amb 400 llits i és la instal·lació mèdica militar més gran del país, ja va ser objectiu d'atemptats el 2011 i el 2017. Aquest últim atemptat, que va deixar prop de cent morts, va ser reclamat pel grup gihadista Estat Islàmic.





Estat Islàmic Província de Jorasan (ISKP) ha reclamat diversos atacs les últimes setmanes, inclosos diversos executats contra mesquites. Entre els seus atacs n'hi figura un contra una mesquita de Kabul a prop del lloc on se celebrava el funeral de la mare del portaveu dels talibans i viceministre d'Informació, Zabihulá Mujahid.





El mateix Karimi havia sortit aquest dimarts al pas a les informacions publicades pel diari 'The Wall Street Journal' sobre l'ingrés d'antics membres dels serveis d'Intel·ligència i les unitats d'elit afganeses entrenats pels Estats Units a les files d'ISKP per fer davant dels talibans.





Karimi ha recalcat que el grup gihadista és incapaç de dur a terme tasques de reclutament a l'Afganistan i ha negat la seva presència al país, tal com ha recollit l'agència afganesa de notícies Jaama Press. Alhora, ha destacat que les autoritats afganeses estan actuant per reduir potencials riscos.





Els talibans van aconseguir el poder a l'Afganistan a mitjans d'agost després d'entrar a Kabul poc després de la fugida del país del llavors president, Ashraf Ghani, i després de la retirada de les tropes internacionals del país asiàtic. Estat Islàmic considera els talibans uns traïdors a l'ortodòxia de la xaria o llei islàmica i defensen una interpretació molt més dura.