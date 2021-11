Giró: "és mentida que la dècada sobiranista hagi fet malbé l'economia catalana"

@EP





Al ple del Parlament que ha començat aquest dimarts i s'allargarà fins dijous, el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha negat que els governs catalans independentistes i sobiranistes de l'última dècada hagin provocat un "desgavell a l'economia" de Catalunya.





"Usen amb molta alegria el concepte de decadència a Catalunya. És senzillament mentida que la dècada sobiranista hagi fet malbé l'economia", ha dit el conseller interpel·lat per la diputada pel PP, Eva Parera, sobre la situació de l'economia catalana.





Giró ha dit a Parera que només veu "una estadística a la baixa: la que mostra l'evolució del nombre d'escons del PP", i Parera li ha replicat que no és el PP qui alerta de la decadència i que Catalunya va de camí a la irrellevància, sinó el Cercle d'Economia.





I el conseller ha asseverat que fer aquesta afirmació "només pot ser fruit d'una lenta però inexorable ignorància sobre què passa a Catalunya, o bé de la voluntat de perjudicar la imatge del país i desacreditar la imatge d'un Govern independentista que no van poder decidir alguns des dels seus despatxos".





TRASLLAT D'EMPRESES



Giró ha sostingut que els inversors veuen la situació d'una manera diferent de la que exposa el PP, que creu que tergiversa la realitat, i ha assegurat que el percentatge de societats mercantils amb seu a Catalunya respecte de la resta d'Espanya no ha registrat canvis significatius des del 2011 -representa al voltant del 19%-.





Ha assegurat que sap "molt bé" quines empreses van traslladar la seva seu social fora de Catalunya el 2017 -quan es va celebrar l'1-O- i ha dit que va ser pel decret del Govern central que va permetre fer-ho sense acord dels accionistes.





Parera ha acusat els independentistes d'haver perjudicat l'economia catalana -cosa que creu que té encantada la CUP-, i ha sostingut que no hi ha un contrapès al Govern a l'Ajuntament de Barcelona, governat per la BComú d'Ada Colau amb el PSC, però "amb el govern a l'ombra" d'ERC, segons ell.





Giró li ha recriminat que critiqui la gestió de Colau quan va votar a favor de la seva investidura -Parera és regidor de BCN Canvi-, i ella li ha replicat que no va votar "a favor de Colau, sinó en contra d'ERC", perquè no governés i estigués a l'oposició, encara que creu que ERC ara recolza totes les polítiques de Colau.