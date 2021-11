Les micropartícules de plàstic procedents de Londres estan contaminant els Alps

Els Alps @ep





Partícules de plàstic, transportades pel vent des de ciutats com París , Londres o Frankfurt , han estat detectats per primera vegada al remot Observatori Sonnblick a gran altitud als Alps.





Els investigadors originalment buscaven certes partícules orgàniques, però van trobar nanoplàstics per casualitat i van descobrir un nou mètode d'anàlisi per detectar nanoplàstics en el procés. La investigació es publica a Environmental Pollution.





Els investigadors buscaven partícules orgàniques prenent mostres de neu o gel, evaporant-les i després cremant el residu per detectar i analitzar els vapors . "El nostre mètode de detecció és una mica com un nas mecànic. I inesperadament, va fer olor de plàstics cremats a les nostres mostres de neu", explica en un comunicat l'investigador principal Dusan Materic. El detector va detectar l'olor de diversos tipus de plàstic, principalment polipropilè (PP) i tereftalat de polietilè (PET).





Les partícules de plàstic detectades van resultar tenir una mida inferior a 200 nm, aproximadament una centèsima part de l'amplada d'un cabell humà. Això és significativament més petit que les partícules de plàstic detectades en estudis anteriors. "Amb aquest mètode de detecció, som el primer grup a quantificar els nanoplàstics al medi ambient", diu Materic. "Com que els alts Alps són una àrea molt remota i prístina, ens va sorprendre força trobar una concentració tan alta de nanoplàstics allà". Els resultats suggereixen que, a més dels microplàstics, hi podria haver tants nanoplàstics presents en aquests llocs remots.





"Estàvem força captivats per aquestes troballes", continua Materic. "És molt poc probable que aquests nanoplàstics s'hagin originat en àrees alpines verges locals. Aleshores, ¿d'on van venir? Canviem completament el nostre projecte de recerca per estudiar això més a fons". Els investigadors van trobar una sorprenent correlació entre les altes concentracions de nanoplàstics i els vents provinents de la direcció de les principals ciutats europees, sobretot Frankfurt i l'àrea industrial del Ruhr a Alemanya, però també els Països Baixos, París i fins i tot Londres.





"El modelatge avançat va recolzar la idea que els nanoplàstics són transportats per aire des d'aquests llocs urbans", diu Materic. "Això és potencialment alarmant, perquè podria significar que hi ha punts calents de nanoplàstics a les nostres ciutats i, de fet, en el mateix aire que respirem. Actualment estem estudiant això amb més detall". Des que va treballar a la publicació actual, Materic ja ha rebut una subvenció addicional de 50.000 euros de NWO, el consell nacional d'investigació dels Països Baixos, per estudiar la distribució de la mida dels nanoplàstics a l'aire interior, urbà i rural.