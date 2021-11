Vilagrà demana un fons per ajudar els ajuntaments per l'anul·lació de l'impost de plusvàlua

@EP





La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha exigit aquest dimarts al Govern la creació d'un fons permanent per als ajuntaments que compensi la pèrdua d'ingressos que els provocarà la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar l'impost de plusvàlua municipal.





Així ho ha manifestat en resposta a una interpel·lació d'ERC al Parlament sobre el finançament dels governs locals després que el ple del TC declarés inconstitucionals i nuls una sèrie d'articles de la Llei d'Hisendes Locals, que estableixen un mètode per calcular l'anomenat impost de plusvàlua, per assumir que el sòl urbà sempre es revalora.





Segons Vilagrà, des del Govern estan preocupats pels "efectes nocius que pot tenir la sentència i la inacció del Govern" sobre les hisendes municipals, i per això ha urgit el Govern central a adequar el mètode de càlcul de la base imposable per garantir la seguretat jurídica dels ajuntaments així com a estudiar vies urgents que compensi la pèrdua que comportarà la decisió del TC.









"Cap dels governs de l'Estat ha afrontat un tema primordial com aquest, i han hagut d'esperar una sentència del TC" per abordar-ho, ha lamentat també en resposta a una altra interpel·lació sobre el deute de la Generalitat amb el món local de la diputada del PSC-Units al Parlament, Marta Moreta.





La consellera ha demanat a Moreta que si vol ajudar els ajuntaments, intenti que el Govern modifiqui la Llei d'Hisendes Locals, que determina l'estructura del finançament dels consistoris, i derogui la Llei de Sostenibilitat Financera “que fa que no puguin desenvolupar totes les seves competències i autonomia de gestió".