Pedro Sánchez, "el gran pacificador" entre Calviño i Díaz per impulsar la reforma laboral

Pedro Sánchez amb Yolanda Díaz @ep





El Govern central ha emès un comunicat, després de la reunió d'aquest dimarts de Pedro Sánchez amb les vicepresidentes primera i segona, en què assegura que està "compromès amb la derogació de la reforma laboral en els termes de l'acord de coalició i del Pla de recuperació" enviat per l'Executiu a la Comissió Europea.







Així ho assenyala la Secretaria d'Estat de Comunicació després de la reunió prevista per a aquest matí a les 12.00 hores de Pedro Sánchez amb les vicepresidentes primera i segona, Nadia Calviño i Yolanda Díaz , així com amb els ministres d'Educació, Pilar Alegría , d'Hisenda, María Jesús Montero i d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá .





Després de la trobada, el Govern ha emès un comunicat amb tres punts:





1. El Govern està compromès amb la derogació de la reforma laboral del 2012 en els termes que estableix l'acord de coalició i el Pla de Recuperació enviat a la Comissió Europea. La temporalitat i la precarietat són, juntament amb la desocupació, les principals anomalies del mercat laboral espanyol i estem decidits a deixar-les enrere. És imprescindible disposar d'eines equilibrades en la negociació col·lectiva i alhora establir condicions clares per a la subcontractació.





2. Sobre la base del treball realitzat amb els agents socials fins ara, el Govern busca, a través del diàleg social, un acord amb totes les parts just i equilibrat. Aquesta voluntat és la millor garantia d'obtenir una reforma duradora dins l'acord establert amb la Comissió Europea al Component 23 del Pla de Recuperació.





3. L'objectiu del Govern és construir un nou model de relacions laborals per al segle XXI que acompanyi el procés de modernització de l'economia gràcies als fons europeus mitjançant el diàleg social.





DIFERÈNCIES IMPORTANTS ENTRE ELS DOS SOCIS





El portaveu al Congrés d'Unides Podemos, Pablo Echenique , ha assenyalat que la negociació al si del Govern per derogar la reforma laboral parteix d'un text que ja està pactat entre PSOE i Podem i que és "el punt mitjà" de les posicions inicials dels dos partits i per tant no ho han de tornar a pactar.





Així, ha afegit que en aquest moment hi ha diferències importants entre els socis de Govern encara que espera que es puguin resoldre i ha insistit que "en cap cas" la coalició està en perill perquè cap de les dues parts vol que a l'Executiu "li vagi malament".







Mentrestant , els socialistes insisteixen a "seguir-se coordinant" entre els ministeris per elaborar la futura llei, donant a entendre que, per a res, es tracta d'un pacte tancat.







SUPORT DELS SINDICATS MENTRES QUE LA PATRONAL "DUBTE"





Echenique ha defensat que la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, també està buscant que hi hagi acord amb els empresaris i ha recordat que Díaz ha aconseguit més de 10 acords al si del diàleg social que han estat signats pels empresaris.





Així, ha indicat que això és "desitjable" i s'intentarà però ha afirmat que la CEOE no té "poder de veto" sobre la iniciativa legislativa del parlament i del Govern i ha recordat que els empresaris es van oposar a la pujada del salari mínim, aprovada recentment pel Govern amb el suport dels sindicats.