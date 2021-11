La manca de subministraments posa en risc la campanya de Nadal

La manca d'estoc se situa com el principal problema per als espanyols a l'hora de fer les compres de cara a aquest Nadal , segons les últimes dades de l'onada de l'estudi Essentials de Ipsos, de com es plantegen els consumidors les compres nadalenques i quines són els reptes més grans als quals s'enfronten les marques i els punts de venda.





Unsplash





A Espanya, el 57% dels consumidors declara haver tingut algun repte a abordar en les seves compres, situant-se, en aquest cas, a la primera posició la manca d'estoc (16%) , al mateix nivell que la percepció de pujades de preu de els productes, a causa de la menor oferta i més demanda.







Per part seva, els espanyols destaquen també la massificació de les botigues (13%), seguit de les cues massa llargues per pagar (10%) com els altres dos desafiaments que han experimentat quan han anat a comprar les últimes setmanes.





A nivell global, de mitjana, un 61% dels enquestats declaraven haver-se enfrontat a algun desafiament en les compres que ha fet darrerament, situant el preu en primer lloc, així com un 23% que declara que ha



percebut un augment dels preus en les darreres setmanes. En segon lloc, se situa la manca d'estoc d'alguns productes, esmentat pel 20%, seguits per temes com cues massa llargues per pagar a les botigues físiques (16%) i fins i tot una mica més propi de la pandèmia com és sentir-se insegurs a les botigues per la manca de distància social (12%).





La no disponibilitat de productes a l'hora de comprar farà que un 56% de la mitjana global reconegués la intenció d'avançar les compres nadalenques per evitar que els productes s'esgotin, sent més comú entre els pares de família (67%) que a les persones que no tenen fills (50%).





Segons les dades de l'estudi, un cop aixecades la major part de les restriccions i els tancaments perimetrals, disminueix considerablement el nombre de persones que creu que la Covid-19 afectarà la forma de comprar per a les festes d'aquesta temporada.





De mitjana, un 46% de la població mundial segueix pensant que el virus afectarà la seva manera d'adquirir productes i serveis , 12 punts per sota que l'any passat, quan se situava en un 58%.





No obstant això, a Espanya, aquesta percepció també disminueix, passant d'un 68% a un 40%, una de les baixades més grans dels països analitzats, però que tot i així situa la població espanyola entre els europeus que més declaren que el Covid afectarà en la forma de comprar aquestes festes.





Un 30% assegura que comprarà més 'online' que el 2020, encara que el mateix percentatge de persones afirma que passarà més temps fent compres a botigues físiques. Un 28% diu que adquirirà més productes típics de Nadal per augmentar-ne l'esperit nadalenc i un 27% diu que invertirà més en experiències que en regals físics.





D'aquesta manera, les categories on més s'incrementarà la despesa en les properes setmanes seran alimentació (17%), moda i accessoris (15%), telecomunicacions, vacances i viatges i restaurants i menjar per emportar amb un 14% en tots tres casos , i un 13% comprarà més en productes de cura personal i de bellesa.