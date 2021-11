Absolt el fotògraf d'El País detingut durant les protestes de la sentència de l'1-O

@EP





El Jutjat Penal 8 de Barcelona ha absolt el fotoperiodista d'El País, Albert Garcia, d'un delicte de resistència i de lesions lleus a un policia quan va ser detingut mentre cobria els aldarulls després de la sentència de l'1-O.







La sentència, consultada per Europa Press, declara que no han quedat provades les acusacions contra Garcia, segons les quals suposadament no va fer cas a la policia quan els agents li van demanar que se n'anés de la plaça Urquinaona, com tampoc s'ha provat que intentés evitar la seva detenció empenyent un policia.





Entre els fets provats de la sentència el jutge exposa que aquella nit García treballava cobrint les protestes per al diari El País, cosa que l'acusació va posar en dubte al judici. El jutge explica que la seva decisió es basa en la declaració de Garcia, la de sis policies que van intervenir aquell dia i les de diversos testimonis que van presenciar la detenció del fotoperiodista, a més de set vídeos del moment i els informes mèdics de García i del policia va denunciar lesions.





Respecte a la declaració de l'agent que va denunciar l'empenta, el jutge retreu "diverses frases del seu testimoni, com la que recorda el que ha passat al vídeo 1 d'una altra manera, pretenent desmentir una prova videogràfica que la resta de testimonis han reconegut com a vàlida".





El jutge també assenyala que no hi ha prova videogràfica que ho advertís i que el policia va declarar que no va poder aturar ell mateix Garcia i va demanar ajuda a altres agents a causa de la lesió que suposadament li havia provocat, i no obstant no va anar al metge fins una setmana després.





El jutge afirma que "estar d'alta laboral, intervenint en una actuació tan complexa i exposada com la dels disturbis conseqüència de la sentència del 'procés', amb la violència existent, és certament incompatible amb una lesió" com la que va relatar el policia.





TESTIMONI D'UN ALTRE AGENT



La sentència no dóna valor a la declaració d'un policia que va testificar "coses que cap dels declarants va veure, fins i tot l'agent lesionat, i que no es troben als vídeos", com que Garcia suposadament va donar un cop de puny a l'agent.





El jutge també descarta el testimoni d'un altre policia que va dir que va veure com Garcia empenyia l'agent lesionat i forcejava amb ell, però que estava d'esquena, mentre que un altre testimoni va declarar que en aquell mateix moment estava de cara i va veure que el policia empenyia fotoperiodista i no al revés.





"Respecte del forcejament, malgrat el que refereixen els agents, no és tal, més aviat és una agafada d'un agent de l'autoritat a una persona per tal de procedir a la seva detenció", i el jutge conclou que hi ha seriosos dubtes, en les seves paraules, que passés el que relatava la Fiscalia al seu escrit d'acusació.





FISCALIA DEMANAR PRESÓ



Al judici, la Fiscalia va demanar multar-lo amb 4.800 euros després de rebaixar la seva petició de pena, ja que al principi va demanar condemnar-lo a nou mesos de presó també per un presumpte delicte d'atemptat, però va canviar de criteri en veure els enregistraments del dia i constatar que algunes afirmacions de l'atestat policial "poden ser una mica exagerades".





Aquesta va ser la segona vegada que la Fiscalia va rebaixar la petició de la pena en aquesta causa: al principi, atribuïa a García un segon delicte d'atemptat per un altre incident amb un altre policia unes hores abans, però l'Audiència de Barcelona va ordenar arxivar aquesta part del cas perquè no hi ha prou indicis per mantenir l'acusació al fotoperiodista.